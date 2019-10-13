صادم .. أم ترمي 3 من أبنائها من سطح منزلها بالدار البيضاء- التفاصيل

اهتز حي أناسي في الدار البيضاء، قبل قليل من ظهر اليوم الأحد، على وقع جريمة صادمة، ارتكتبها أم في حق 3 من أبنائها، الذين رمتهم من سطح المنزل.
وأفادت مصادر “اليوم24″، أن أعمار الأطفال تتراوح بين 5 و 14 سنة، بالإضافة إلى طفل حديث الولادة.
وأشار المصدر ذاته، أن استنفارا كبيرا تعرفه منطقة أناسي في هذه الأثناء، حيث تم نقل الأطفال عبر سيارة الإسعاف على وجه السرع إلى قسم المستعجلات.
وأوضح مصدر الموقع، أنه تم اعتقال الأم وزوجها.
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