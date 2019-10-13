إغلاق شارع وادي عارة احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر المئات من سكان منطقة وادي عارة، مساء اليوم، الأحد، عند مدخل قرية عرعرة على شارع 65 (وادي عارة)، وذلك احتجاجا على تفشي العنف والجريمة، وتواطؤ الشرطة.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي، ورفعوا لافتات تعبر عن احتجاجهم على الجريمة وتطالب بنبذ المجرمين كما تندد بتواطؤ جهاز الشرطة، كتبوا على بعضها: "كفى للترويج للسلاح"، "سلاح الإجرام بترخيص الشرطة"، "شرطة متخاذلة = جريمة متفشية".

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بتفاقم جرائم القتل في البلدات العربية، والمستنكرة لجرائم القتل وتقاعس الشرطة في فك رموز الجرائم وغياب سلطة إنفاذ القانون في مكافحة ظاهرة السلاح المرخص وغير المرخص.