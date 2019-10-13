شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لناقلة النفط الإيرانية «سابيتي».. بقعة زيت في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت قناة “العربية” صورا حديثة لناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” التي تعرضت لحادث الجمعة، في البحر الأحمر.

وأوضحت الصور آثار نفط في عرض البحر الأحمر، جراء “كسر في مقدمة السفينة” وفق قائدها الذي أبلغ حرس الحدود السعودي بذلك.

إلى ذلك، أفاد مراسل “العربية” أن سفينة النفط الإيرانية “سابيتي” تقف على بعد ميلين من السفينة الإيرانية المشبوهة “سافيز”.

وكانت إيران غيرت روايتها بشأن الناقلة حيث أعلنت في البداية أنها تعرضت لحريق أدى لتسرب نفطي ثم نفت تلك الرواية كاملةً.

وقال المراسل إن سفينة النفط الإيرانية “سابيتي”، أغلقت جهاز تتبعها قبل القرب من “سافيز”.

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