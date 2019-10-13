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إيران تتذرع بمناورات عسكرية لمنع أكرادها من تنفيذ هجمات ضد تركيا

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:33 مساءً, 13 أكتوبر 2019 م

المناطق - الرياض

قالت مصادر إعلامية إن المناورات الإيرانية العسكرية التي أعلنت طهران عن إجراءها بشكل مفاجئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران على الحدود مع تركيا وكردستان العراق ستشعل لهيب التوترات في المنطقة خصوصًا مع بدء العمليات العسكرية التركية ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.
ووفقاً لصحيفة “البوابة” أكد الكاتب والباحث المصري المتخصص في الشئون الإيرانية أسامة الهتمي “أن هناك أسباب عملية تدفع إيران للقيام بمثل هذه التحركات، ومنها أنها محاولة استباقية لعملية تأمين الحدود، خشية حدوث تحركات من قبل بعض الأحزاب الكردية الإيرانية، خاصة المسلحة منها للتضامن مع إخوانهم الأكراد في الشمال السوري.
ولفت الهتمي الانتباه إلى أن هذا لأمر ليس مستبعدًا، إذ يمكن للأكراد المتضامنين مع قوات سوريا الديمقراطية أن يخترقوا الحدود إلى تركيا، لتنفيذ عمليات مسلحة للضغط على الأتراك، من أجل وقف عمليتهم في الشمال السوري أو تهديد الحدود التركية مع العراق بالتعاون مع أكراد العراق.

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