الرئيس الروسي يؤكد استعداد بلاده للمساعدة في التحقيقات حول اعتداءات أرامكو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:28 مساءً, 13 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض قالت وسائل إعلام روسية إن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أعلن استعداد بلاده للمساعدة في التحقيقات حول مصدر الاعتداءات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة “أرامكو “.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك ” الروسية عن الرئيس بوتين أكد أن موسكو ستعمل مع المملكة والدول العربية للتخفيف من محاولات زعزعة استقرار سوق الطاقة.

وأعرب عن إدانة بلاده أي أعمال تستهدف المنشآت النفطية السعودية، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

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