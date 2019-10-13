البنتاغون: ترامب أمر القوات الأميركية بالتوجه جنوباً وليس مغادرة سوريا

ونقلت "أسوشيتد برس" عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قوله، إن "الرئيس ترامب أمر القوات الأمريكية في سوريا بالتحرك جنوباً مع هجمات تركيا ضد الأكراد، ولكن ليس مغادرة سوريا".

من جانبه، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميريكيين قولهما، إنه "تم نقل عدد قليل من القوات الأمريكية بعيدا عن موقع في عين عيسي بسوريا جراء القتال بالمنطقة".



وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق اليوم، إن القوات الأمريكية المتواجدة في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" يمكن أن تشتبك مع القوات التي تدعمها تركيا.

وحسب "أسوشيتد برس" قال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" قد تتصادم مع القوات المدعومة من تركيا.

وأضاف أن "الوضع في شمال شرق سوريا يتدهور بسرعة مع تقدم القوات المدعومة من تركيا ويمكن أن يعزل القوات الأمريكية على الأرض".

