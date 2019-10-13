ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم تورط الولايات المتحدة في القتال "العنيف" على طول الحدود التركية غاية في الحكمة، مؤكدا أن هناك من يدفع لانخراط واشنطن في حروب الشرق الأوسط.

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