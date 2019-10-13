سولاري مرشح لخلافة بوتشيتينو في تدريب توتنهام

ويعاني توتنهام منذ بداية الموسم حيث يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة من أصل 24 نقطة خلال المباريات الثمانية الماضية.

وخرج سبيرز من كأس الرابطة الإنجليزية، وحقق نقطة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا بمجموعته، ويحتل المركز الأخير بعد الخسارة 7/2 من بايرن ميونخ.



وذكرت صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية، أن "سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لريال مدريد مرشح لخلافة مواطنه الأرجنتيني بوتشيتينو في تدريب توتنهام".

سولاري قاد ريال مدريد الموسم الماضي في الفترة من تشرين الثاني 2018 حتى آذار 2019، قبل أن يعود من جديد زين الدين زيدان.

وفشل سولاري في تحقيق أي لقب مع الملكي كما هو حال النادي نفسه خلال ذلك الموسم، وخرج بالخسارة من أياكس على ملعبه برباعية مقابل هدف، وكانت هذه المباراة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، لتطيح بالأرجنتيني من تدريب ريال مدريد.



منذ رحيله عن سانتياجو بيرنابيو، لم يتولى سولاري قيادة أي فريق، مفضلًا الهدوء قبل اتخاذ خطوته المقبلة، حتى يتعلم من الأخطاء السابقة.

وكان سولاري صرح من قبل بأنه يرغب في تولي قيادة أحد الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أن توتنهام سيكون هو المحطة المقبلة لسانتياجو.

