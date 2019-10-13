ريال مدريد يتجه للخطة 'B' للتعاقد مع بوجبا

2019-10-13 | 14:57
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، خطة نادي ريال مدريد الجديدة لمحاولة ضم بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لمانشستر يونايتد بعد تعثر المفاوضات بينهما في الميركاتو الصيفي الماضي، لرفض الأخير التفريط في بطل كأس العالم 2018.
وأفادت الصحيفة الشهيرة أن "فلورنتينو بيريز لديه خطة، وهي استغلال وجود ألفونس أريولا حارس الفريق المعار من صفوف باريس سان جيرمان للتقرب من وكيله مينو رايولا".
واكدت الصحيفة أن" تقارب بيريز ورايولا قد لا ينهي المفاوضات بينهما بالنجاح، لكن هدف بيريز هو عودة علاقته به تدريجيًا لإبرام مزيد من الصفقات في المستقبل".
وكان يرفض رئيس ريال مدريد لفترة طويلة التعامل مع الوكيل الإيطالي، بسبب طلباته المادية المبالغ فيها، لكن إصرار زيدان على ضم بوجبا قد يجبره على الحلول الوسطى، ولن يجد طريقة أفضل سوى عن طريق موكله أريولا لحسم صفقة بوجبا في أسرع وقت ممكن.
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