خروج اضطراري لنيمار أمام نيجيريا

2019-10-13 | 14:52
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اضطر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، لمغادرة المباراة الودية التي تجمع السيليساو ونيجيريا، الجارية بينهما الآن.
واسُتبدل نيمار في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما شعر بانزعاج في العضلة الخلفية، ليحل فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ بدلاً منه.
ويعد نيمار ثالث هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 61 هدفًا خلف الظاهرة رونالدو (62 هدفًا)، وبيليه (77 هدفًا).
ويعد نيمار ثالث هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 61 هدفًا خلف الظاهرة رونالدو (62 هدفًا)، وبيليه (77 هدفًا).
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