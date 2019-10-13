خروج اضطراري لنيمار أمام نيجيريا

واسُتبدل نيمار في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما شعر بانزعاج في العضلة الخلفية، ليحل فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ بدلاً منه.

ويعد نيمار ثالث هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 61 هدفًا خلف الظاهرة رونالدو (62 هدفًا)، وبيليه (77 هدفًا).

