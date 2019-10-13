مصدر يكشف تفاصيل انفجار الرطبة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من الجيش العراقي شرعت، اليوم، بعمليات تفتيش ضمن منطقة الضبعات، في قضاء الرطبة، غربي محافظة الانبار.

وأوضح المصدر، أن عجلة متروكة اثارت شكوك القوة العسكرية، مبينا أنه اثناء تفتيشها انفجرت واسفرت عن مقتل جنديين وضابط.



وأفاد مصدر امني، في وقت سابق لـ الخليج 365، بانفجار سيارة مفخخة في المنطقة المذكورة، واسفرت عن مقتل جنديين وضابط.

