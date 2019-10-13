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مصدر يكشف تفاصيل انفجار الرطبة

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كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عغن تفاصيل انفجار السيارة المفخخة في قضاء الرطبة غربي محافة الانبار في وقت سابق اليوم.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من الجيش العراقي شرعت، اليوم، بعمليات تفتيش ضمن منطقة الضبعات، في قضاء الرطبة، غربي محافظة الانبار.

وأوضح المصدر، أن عجلة متروكة اثارت شكوك القوة العسكرية، مبينا أنه اثناء تفتيشها انفجرت واسفرت عن مقتل جنديين وضابط.

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق لـ الخليج 365، بانفجار سيارة مفخخة في المنطقة المذكورة، واسفرت عن مقتل جنديين وضابط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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