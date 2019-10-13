مصدر يكشف تفاصيل انفجار الرطبة

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عغن تفاصيل انفجار السيارة المفخخة في قضاء الرطبة غربي محافة الانبار في وقت سابق اليوم.
وأوضح المصدر، أن عجلة متروكة اثارت شكوك القوة العسكرية، مبينا أنه اثناء تفتيشها انفجرت واسفرت عن مقتل جنديين وضابط.
وأفاد مصدر امني، في وقت سابق لـ الخليج 365، بانفجار سيارة مفخخة في المنطقة المذكورة، واسفرت عن مقتل جنديين وضابط.
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