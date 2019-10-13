الاعرجي يدعو الى احالة تحقيقات قتل المتظاهرين للسلطة القضائية حصراً

دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، الى احالة التحقيقات عن جرائم القتل التي حصلت أثناء التظاهرات إلى السلطة القضائية حصراً .
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، أمس السبت (12 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج "موضوعية وأكيدة" بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.
يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت، أمس الأول الجمعة، بـ"قوة" الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين.
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