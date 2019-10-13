رئيس الجمهورية يدعو الى كشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، وفد المجلس العراقي للسلم والتضامن برئاسة علي الرفيعي".

وأكد صالح، وفقاً للبيان، أن "الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وضمن الحقوق والحريات المدنية لأبناء الشعب العراقي".



ولفت إلى "ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات، ووجوب إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات التي تخالف قانون حقوق الإنسان و تعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، أمس السبت (12 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج "موضوعية وأكيدة" بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.



يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت، أمس الأول الجمعة، بـ"قوة" الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين.