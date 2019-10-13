مقتل 3 عسكريين في انفجار سيارة بمحافظة الأنبار العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ضابط وجنديان، الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة في الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.



وقال مصدر أمني إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الضبعات التابعة لقضاء الرطبة غربي المحافظة، مستهدفة دورية للجيش العراقي؛ ما أسفر عن مقتل ضابط وجنديين.

وكشف المصدر عن أن الانفجار وقع أثناء قيام القوة بعمليات تفتيش في محيط المنطقة.

وكان قائم مقام مدينة القائم بمحافظة الأنبار، أحمد الدليمي، قد أعلن، الخميس الماضي، مقتل شخصين وإصابة ثالث في انفجار سيارة مفخخة في القضاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن الدليمي قوله إن الحادث ناجم عن "سيارة مفخخة مركونة انفجرت في مرآب في منطقة الكرابلة بمدينة القائم -قرب الحدود مع سوريا".