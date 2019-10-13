وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم التركي على شمالي سوريا أصبح "غير محتمل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأحد، إن الهجوم التركي على شمالي سوريا أصبح "غير محتمل".
وتواصل تركيا عدوانها تحت اسم "نبع السلام" والتي بدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري.
وواجه العدوان التركي انتقادات ومخاوف دولية من أن تتسبب في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل هذا العدوان على شمال سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام الرئيس رجب أردوغان.
وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدات تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا جراء الهجوم التركي.
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