ميركل تطالب تركيا بوقف العملية العسكرية في سوريا فورا

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وكالاتالأحد 2019/10/13 04:59 م بتوقيت أبوظبي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، الرئيس التركي رجب إردوغان بوقف العملية التي تنفذها بلاده شمالي سوريا "فوراً"، محذرة من أنها قد تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتتسبب بعودة تنظيم داعش.
وفي اتصال مع إردوغان، طالبت ميركل "بوقف فوري للعملية العسكرية"، وفق بيان صدر عن مكتبها.
وتهدد العملية بدفع كثير من السكان للفرار من منازلهم، بحسب ميركل، التي أشارت إلى أنها تحمل كذلك خطر "زعزعة الاستقرار في المنطقة وعودة تنظيم داعش إلى الواجهة".
وأعلنت فرنسا وألمانيا السبت قرارهما تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية الهجوم الذي تشنه على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.
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