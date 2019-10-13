- 1/2
- 2/2
محسن أمين - تونسالأحد 2019/10/13 04:28 م بتوقيت أبوظبي
مركز اقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية -رويترز
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنيس الجربوعي، الأحد، بأن نسبة إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع في النصف الأول من يوم الانتخابات الرئاسية بلغ 17.8% في كامل الدوائر المحلية والبالغ عددها 24 دائرة.
وقال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الهيئة سترصد كل المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث وتتخذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
وبين أنه من المنتظر أن تتجاوز نسب الإقبال للدور الثاني للرئاسية النسب التي شهدتها الانتخابات التشريعية (41%) والدور الأول (45 %).
وخاضت تونس في ظرف شهر 3 دورات انتخابية؛ الأولى كانت في 15 سبتمبر/أيلول والثانية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول.
من جانبه، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس فابيانو كاستالدو، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن البعثة التقت المترشحين الاثنين نبيل القروي وقيس سعيد لدعوتهما على احترام القواعد القانونية لسير العملية الانتخابية.
وأوضح أن البعثة لاحظت تحسنا في إقبال الناخبين بالمقارنة بالانتخابات التشريعية والدور الأول، مؤكدا تمركز 40 مراقبا أوروبيا في مختلف الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعبر عن ارتياحه لعملية إطلاق سراح القروي، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر %17.8 نسبة التصويت في الرئاسيات التونسية مع انتصاف يوم الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.