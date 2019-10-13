بوتين: بإمكان #روسيا لعب دور رئيسي في الشرق الأوسط لعلاقتها الطيبة بإيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بثتها قناة العربية اليوم الأحد إن بإمكان روسيا لعب دور رئيسي في الشرق الأوسط لأن لها علاقة طيبة بإيران والعالم العربي.
وفي أول زيارة يقوم بها للسعودية منذ أكثر من عقد قال بوتين إن لا أحد في السعودية أو الإمارات يريد مواجهات أو اشتباكات مع إيران.
كما أشار أيضا إلى أن روسيا تعمل على إقامة منطقة تجارة حرة مع إسرائيل ومصر مماثلة لما بين روسيا وإيران.
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