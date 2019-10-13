الان تتابع ميركل تحضّ أردوغان بوقف العدوان التركي على سوريا فورًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
حضّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العملية التي تنفّذها بلاده في شمال سوريا فوراً، محذرة من أنها قد تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتتسبب بعودة تنظيم داعش للواجهة.
وفي اتصال مع إردوغان، طالبت ميركل بوقف فوري للعملية العسكرية، وفق بيان صدر عن مكتب المستشارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تحضّ أردوغان بوقف العدوان التركي على سوريا فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.