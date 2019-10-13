ميركل تحضّ أردوغان بوقف العدوان التركي على سوريا فورًا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

حضّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العملية التي تنفّذها بلاده في شمال سوريا فوراً، محذرة من أنها قد تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتتسبب بعودة تنظيم داعش للواجهة.

وفي اتصال مع إردوغان، طالبت ميركل بوقف فوري للعملية العسكرية، وفق بيان صدر عن مكتب المستشارة.