الان تتابع عاجل.. الخارجية الأمريكية: تابعنا بقلق تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف #تركيا_تقتل_هفرين_خلف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رئيس هيئة الموانئ: طرح منطقة "الخمرة" للاستثمار يُمثل نقل نوعية في الخدمات… 13 أكتوبر 2019 4:09 م أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أنّ الإعلان عن طرح منطقة "الخمرة" اللوجستية…

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