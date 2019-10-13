جونسون يناقش البريكست غداً مع قادة الاتحاد الأوروبي

الأحد 13 أكتوبر 2019 ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر غداً الإثنين في محاولة لحثهم على دعم اتفاقه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن جونسون سيعرض على القادة الثلاثة إما مساعدته في تقديم اتفاق جديد هذا الأسبوع أو الاتفاق بشكل ودي على الخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر.





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