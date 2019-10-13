الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً في القدس

الأحد 13 أكتوبر 2019 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بحملة اعتقالات طالت 12 فلسطينياً من مدينة القدس، كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المقدسيين عقب مداهمة منزله في حي جبل الزيتون، فيما داهمت أيضاً عدداً من منازل الفلسطينيين في بلدة العيسوية في القدس، واعتقلت 11 مواطناً منها.





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