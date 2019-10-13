بوتين في السعودية لتوقيع 30 اتفاقية

الأحد 13 أكتوبر 2019

يصل إلى الرياض غداً الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة إلى السعودية تدوم حتى صباح بعد غد الثلاثاء، وسيلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوقيع عدد من الاتفاقيات تناهز ثلاثين اتفاقية، إضافة إلى التطرق إلى التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري. وذكرت مصادر في الرياض، أن العاهل السعودي من المقرر أن يبحث مع الرئيس الروسي عدداً من قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في سوريا والخليج واليمن وجهود تسوية القضية الفلسطينية، كما سيكون هناك مباحثات بين بوتين وولي العهد. وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قال في تصريحات إنه "يتم تحضير نحو 30 وثيقة بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية"، ووفقاً لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار. يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى السعودية كانت في فبراير(شباط) 2007، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا في عام 2017، وتأتي زيارة بوتين إلى المملكة رداص على الزيارة التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو.

