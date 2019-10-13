"قسد" تستعيد السيطرة على مدينة رأس العين

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الأحد 13 أكتوبر 2019
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استعادت السيطرة على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة بشكل شبه كامل. وأوضح المرصد أن استعادة قسد التي يقودها الأكراد، للمدينة جرت بعد هجوم معاكس قُتل فيه 17 من الفصائل الموالية لتركيا، إلى جانب مقتل 4 من قسد، وأضاف أن الاشباكات بين الجانبين أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية. وأشار إلى أن الاشتباكات تتركز الآن في منطقة معبر رأس العين بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 85 عدد عناصر قوات سوريا الديمقراطية الذين قتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، كما ارتفع إلى 76 تعداد مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا. وذكر المرصد أيضاً أن الاشتباكات والاستهدافات تسببت في مقتل 8 جنود أتراك، وأن تركيا اعترفت بمقتل 5 منهم.
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