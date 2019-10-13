فرار عائلات داعش من مخيم للنازحين في سوريا

الأحد 13 أكتوبر 2019 قال مسؤولون أكراد، إن هجوماً تشنه تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية، يقترب من مخيم للنازحين في شمال سوريا يضم الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، وإن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف. وذكرت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، أن القصف القريب من مخيم عين عيسى إلى الشمال من مدينة الرقة، "يشكل دعماً لإعادة إحياء تنظيم داعش مجدداً".





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