نزوح أكثر من 130 ألفاً بسبب القتال في شمال شرق سوريا

الأحد 13 أكتوبر 2019 قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد، إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا، نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة.





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