إسرائيل تعلن بناء 251 وحدة استيطانية في بيت لحم

الأحد 13 أكتوبر 2019

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم. وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن "ما يسمى مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطات عصيون أقر مخططاً لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في مجمع غوش عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم، و105 وحدات في مستوطنة كفار الداد شرقاً" وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وفي سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة ألون شفوت، وأشار بريجية إلى أن قرار الاستيلاء طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم 4 التابعة للبلدة، لغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة المذكورة.

