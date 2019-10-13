قسد: لا نملك العدد الكافي لحراسة مخيم عوائل داعش

الأحد 13 أكتوبر 2019

قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية، إن قوات الأمن التي يقودها الأكراد، ليس لديها ما يكفي من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى، الذي يضم عائلات لمقاتلي تنظيم داعش، وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركي للمنطقة. وذكر مروان قامشلو المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، أن حراسة المخيم التي ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية اليوم الأحد، عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين. وتابع "الحراسة ضعيفة جداً الآن"، مضيفاً أنه يوجد حالياً ما يتراوح بين 60 و70 فقط من أفراد قوات الأمن في المخيم مقارنة بمستويات الحراسة العادية التي كانت لا تقل عن 700 فرد. وقال إن المخيم يضم حوالي 12 ألف نازح بينهم بعض أقارب متشددي داعش وإن حراسته على الوجه الأمثل تتطلب 1500 حارس. وذكر قامشلو أن تقدم القوات التركية وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة زاد من مخاوف أفراد الأمن في المخيم مما أجج المخاوف من إمكانية محاصرة الموقع.

