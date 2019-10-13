السيسي يلتقي رئيس وزراء أثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

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الأحد 13 أكتوبر 2019
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اتفاق مع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، على عقد لقاء في موسكو لحل أزمة سد النهضة. وقال السيسي في ندوة تثقيفية اليوم الأحد إن "مصر تعمل على تعظيم المتاح من المياه عبر محطات تحلية المياه"، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أنه "وفقاً للمعايير الدولية فإننا قد دخلنا مرحلة الفقر المائي". وكانت الرئاسة المصرية أفادت أول أمس الجمعة بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأثيوبي، وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن "الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها".
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