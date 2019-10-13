ألمانيا تحذر من إنشاء منطقة احتلال تركية في سوريا

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الأحد 13 أكتوبر 2019
حذرت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب كارنباور، من إنشاء منطقة احتلال تركية في سوريا. وقالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل الديمقراطي، اليوم الأحد، إن "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي، والناتو حلف يقوم على القيم". جاءت هذه التصريحات لكرامب كارنباور في مدينة زاربروكن، خلال فعاليات يوم ألمانيا التي يقيمها شباب الحزب المسيحي. وأوضحت كرامب كارنباور أن على أعضاء الناتو أن يسهموا في استقرار السلم العالمي وليس زعزعة استقراره. وعن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، قالت الوزير الألمانية: "إذا تواردت إشارات على أن تركيا تخطط فعلياً للبقاء في شمال سوريا على المدى الطويل كقوة احتلال، فإنه يجب أن يكون هناك رد واضح منا، وهو أن هذا الأمر لا يصح".
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