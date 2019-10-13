شكرا لقرائتكم بعد الفيديو الصادم.. أميركا تعلق على مقتل هفرين خلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده تابعت بقلق بالغ تقارير عن مقتل السياسية الكردية، هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة لرويترز الأحد أن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن مقتل هفرين ومقاتلين أكراد أسرى. وقال "نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية".

كما أكد أن بلاده تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات.

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وكان فيديو صادم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت صحته مراسلة العربية، أظهر لحظة إعدام هفرين خلف، رئيسة حزب سوريا المستقبل، التي صفيت السبت، من ضمن 9 مدنيين قتلوا على يد عناصر من فصيل مسلح موالٍ لتركيا.

وظهر في الفيديو عناصر يطلقون النار على خلف، وعلى السائق الخاص بها، بحسب ما أشارت معلومات العربية.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، أفاد في بيان له السبت أنه بعد استهداف سيارة المسؤولة الحزبية "تم إعدامها برفقة سائقها". وتابع مؤكداً أن تلك الصفية "دليل واضح أن الدولة التركية مستمرة في سياستها الإجرامية تجاه المدنيين غير المسلحين".