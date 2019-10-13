شكرا لقرائتكم أردوغان: تهديدات أوروبا وحظر الأسلحة لن يوقفنا في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أنقرة وحظر تصدير الأسلحة إليها لن تدفعها لوقف عمليتها العسكرية في سوريا.
وقال أردوغان في خطاب متلفز "بعدما أطلقنا عمليتنا، واجهنا تهديدات على غرار عقوبات اقتصادية وحظر على بيع الأسلحة (لأنقرة). من يعتقدون أن بإمكانهم دفع تركيا للتراجع عبر هذه التهديدات مخطئون كثيراً".
وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا، السبت قرارهما تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية التي أطلقتها في سوريا.
توغل 35 كلم في سوريا
وأكد الرئيس التركي أن الجيش التركي وحلفاءه من مقاتلي المعارضة السورية سيتوغلون مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في أراضي سوريا خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد، مضيفا أنهم سيطروا بالفعل على بلدة رأس العين.
وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضا بلدة تل أبيض السورية الحدودية. وقال إن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا في العملية.
يذكر أنه، بعد ألمانيا وهولندا، أعلنت فرنسا تعليق كل مبيعات السلاح إلى تركيا وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.
وتابع البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الاثنين في لوكسمبورغ.
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