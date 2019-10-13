كتب: ضياء السقا
وجه الرئيس السيسي، تحية تقدير واعتزاز للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في لفتة إنسانية.
وحرص السيسى، على توجيه التحية إلى طنطاوى، أثناء حضوره الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، قائلا: "إذا كنا نتحدث عن الفرقة 16 مشاة فى حرب أكتوبر، معانا قائد الكتيبة المشير طنطاوي، الراجل العظيم الذي قاد مصر في أصعب الفترات".
وضجت القاعة بالتصفيق، بعد لفتة الرئيس الطيبة مع المشير طنطاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر لفتة إنسانية من السيسي تجاه المشير طنطاوي.. وتصفيق حاد بالقاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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