أول تعليق من السيسي على فيلم الممر.. ورسالته لأبطال العمل والعسكري هلال.. وأحمد عز وهند صبري يردان

كتب: ضياء السقا

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعجابه، بفيلم الممر، الذي تناول بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف، موجها الشكر لأبطال العمل، مطالبا بتكرار التجربة خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة :"بشكر أبطال الفيلم باسمى واسم المصريين وبقولهم إن العمل كان رسالة جميلة جدا، وأداء كل من شارك بالعمل كان يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير مصري".

وأضاف الرئيس: "إن شاء الله يبقى فيه فيلم تانى وثالث ..محتاجين كثيرا هذه النوعية من الأفلام مستقبلا، خاصة فى ظل اللى بتشفوه والتحديات فى المنطقة ومحاولة سلب وعقول وآمال شعوبنا إنه يكون فيه على الأقل كل 6 شهور فيلم زى كده يفكر الناس ويسعدها".

وتابع: "انتوا عكستم بأدائكم كل شرائح المجتمع المصرى فى الوقت ده، وروح المصريين تجاه بلدهم وصلتوها لينا كلنا، وللشباب اللى مشفش ده وعاشوه، أتصور التأثر الكبير اللى حصل انتوا عيشتوهم الفترة دى".

وواصل: "اللى انتوا بينتوه فى الفيلم كان فعلا كده فيه ناس مستعدة زي الصعيدى اللى كان بيقول أوريهم إن أنا واقف"، ويقصد الرئيس دور العسكري هلال الذي جسده الفنان محمد فراج، مضيفا: "ده رمز لشجاعة المصري إنه لا يتخاذل أمام أي تحدى والرسالة جميلة فعلا".

ووجه الرئيس رسالة للمنتجين، قائلا: "التجربة قابلة للتكرار كثيرا، وشوفتم حالة الالتفاف مش للجيش والشعب بس للدولة كمان حول مصر، محتاجين فى ظل اللى بتشفوه والتحديات فى المنطقة ومحاولة سلب وعقول وآمال شعوبنا إنه يكون فيه أفلام زي كده كل فترة".

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وكانت الندوة التثقيفية، قد عرضت مشاهد من فيلم "الممر"، في حضور جميع أبطاله لتكريمهم.

وأشادت الندوة بالفيلم ودوره فى تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة.

من جانبه، قال الفنان أحمد عز، بطل العمل، خلال كلمته بالندوة التثقيفية: "احنا سعداء جدا إن احنا بنشارك معاكم فى ذكرى انتصارات حرب أكتوبر بفيلم الممر، والنجاح اللى حققه الفيلم رسالة، وهى رسالة الجمهور والشعب اللى شاف الفيلم إللى أكد على حاجة واحدة مهمة إن الشعب المصرى وجيشه كيان واحد مينفصلش".

فيما قالت الفنانة هند صبرى، خلال كلمتها، أنه شرف عظيم أن أجسد زوجة المحارب فى فيلم الممر، من خلال تسليط الضوء على معدنها الأصيل، حيث أن المرأة المصرية حصن وسند لبلدها وأهلها.

وتابعت: "المراة المصرية دورها لا يقل عن دور المحارب وتضحيتها بحبها وإيمانها يقدر يقوم بدوره على أكمل وجه، متابعا: "تحية إجلال وتقدير للشعب المصرى والجيش المصرى العظيم".

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