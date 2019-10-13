التقت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في منزله في عاليه اليوم بحضور مستشاره الاستاذ صلاح تقي الدين وبحثت معه قضية دفع مستحقات الزملاء المعلمين لدوام بعد الظهر .

واكد شهيب لوفد الرابطة أن المال أصبح موجودا وسيتم تسديد كامل المستحقات في القريب العاجل على أن لا يتعدى الشهر كحد أقصى فور الإنتهاء من المعاملات الإدارية والمصرفية ويكون كل المعلمين بدوام بعد الظهر قد حصلوا على كامل مستحقاتهم .

عليه أكدت له الرابطة أنها ستقف الى جانب الزملاء المستعان بهم والمعلمين لدوام بعد الظهر ولهم الحق في إعلان الإضراب في حال عدم دفع المستحقات وستدعم وتؤيد أي خطوة يقومون بها للوصول الى حقوقهم .



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كانت هذه تفاصيل خبر رابطة معلمي التعليم الاساسي تلتقي شهيب وتبحث معه مستحقات المستعان بهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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