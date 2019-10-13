رد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "عزيزي الأستاذ زياد أسود بإمكانك ان تسأل عن ملف الإعلامية داليا داغر لدى وزيرة التنمية الإدارية السابقة ​عناية عز الدين​، والمسألة ليست استهدافا لإعلامية مهنية لها كل احترام وتقدير، إنما تتصل بآلية مؤسساتية رفض أصحاب الشأن الالتزام بها لخلفيات سياسية او نكدية ولا تتعلق بالسيدة داغر".

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كانت هذه تفاصيل خبر جبور ردا على اسود: بإمكانك ان تسأل عن ملف داليا داغر لدى عز الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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