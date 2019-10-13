لفت راعي أبرشية سانتياغو وتشيلي المطران سرجيوس عبد، في عظته خلال ترؤسه قداسًا في كنيسة دير سيدة البلمند البطريركي، إلى أنّ "اليوم كنيستنا الأرثوذكسية تحتفل بعيد الآباء القديسين، آباء المجمع المسكوني".
ون,ّه إلى "أنّنا كنّا نجتمع مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي وأعضاء المجمع المقدس والأساقفة ومجموعة من الإختصاصيين، لدرس موضوع العائلة وكيف تعيش في هذا العصر الحاضر في ظلّ ما نعيشه في المنطقة".
وركّز على أنّ "نحن المسيحيين، يجب أن نعمل أعمال خير وتضحية، وكل هذا يبدأ من العائلة والأولاد الّذين يتعلّمون من الأهل الاحترام والمحبة والتواضع وتقديم التضحيات لنكون رسل المسيح"، مشدّدًا على أنّ "الرب علّمنا عمل الخير والمساعدة من دون تفرقة بين فقير وغني".
كانت هذه تفاصيل خبر راعي أبرشية تشيلي ترأس قداسا بكنيسة سيدة البلمند: يجب أن نقوم بأعمال خير وتضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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