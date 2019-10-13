شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ذكرى 13 تشرين الأول هي للصلاة على روح الشهداء ولعودة المعتقلين، وليس للاحتفال".
ولفت مُستشهِدًا بِما قاله الشاعر محممود درويش، إلى أنّه "ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز، تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة، تنتظر زوجها الحبيب وأولئك الأطفال، ينتظرون والدهم البطل لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيت من دفع الثمن".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: ذكرى 13 تشرين للصلاة على روح الشهداء وعودة المعتقلين وليس للاحتفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.