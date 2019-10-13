حنكش: ذكرى 13 تشرين للصلاة على روح الشهداء وعودة المعتقلين وليس للاحتفال

شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​ذكرى 13 تشرين الأول​ هي للصلاة على روح الشهداء ولعودة المعتقلين، وليس للاحتفال".

ولفت مُستشهِدًا بِما قاله الشاعر محممود درويش، إلى أنّه "ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز، تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة، تنتظر زوجها الحبيب وأولئك الأطفال، ينتظرون والدهم البطل لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيت من دفع الثمن".