مفرزة بيت الدين القضائية أوقفت مروجَي عملة في وادي الزينة وضبطت مبلغا مزيفا بحوزتهما

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 10 تشرين الأول 2019 في ​وادي الزينة​، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكّنت دورية من مفرزة ​بيت الدين​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف كلّ من: "ب. ع." (مواليد عام 2001، سوري) و"ا. ع." (مواليد عام 1989، سوري)، بجرم ترويج ​عملة مزيفة​".

ولفتت في بلاغ إلى أنّها "ضبطت بحوزتهما 300 دولار أميركي مزيّفة"، موضحةً أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".