كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 10 تشرين الأول 2019 في وادي الزينة، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكّنت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كلّ من: "ب. ع." (مواليد عام 2001، سوري) و"ا. ع." (مواليد عام 1989، سوري)، بجرم ترويج عملة مزيفة".
ولفتت في بلاغ إلى أنّها "ضبطت بحوزتهما 300 دولار أميركي مزيّفة"، موضحةً أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة بيت الدين القضائية أوقفت مروجَي عملة في وادي الزينة وضبطت مبلغا مزيفا بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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