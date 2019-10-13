نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية التونسية سجلت 17,8 بالمئة قرابة الظهر

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية سجّلت 17,8% قرابة الظهر، مُتخطيةً الدورة الأولى".
ويواصل التونسيون التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في اقتراع يتنافس فيه رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي المُلاحَق بتهمة غسل أموال، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الّذي لا يتبنّى أيّ توجّه سياسي، إثر حملة انتخابية اشتدّت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.
وكان قد دُعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع الّتي فتحت أبوابها من الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، على أن تُغلق عند الساعة الخامسة من بعد الظهر (ت غ)، باستثناء بعض المراكز في ولايات حدوديّة مع الجزائر.
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