وزير سعودي: السعودية لا تقف وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية بالبحر الأحمر

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير سعودي، تأكيده أنّ "​السعودية​ لا تقف وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية في ​البحر الأحمر​".

وكان قد أعلن حرس الحدود السعودي أمس أنّ "الناقلة الإيرانية "سابيتي" في البحر الأحمر تعرّضت لكسر نتج عنه تسرّب نفطي، وأغلقت نظام التتبع ولم ترد على اتصالاتنا"، مؤكّدًا "حرص السعودية على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، والتزامها بالاتفاقات الدولية".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأنّ "ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية تعرّضت إلى انفجار أصاب هيكل السفينة على بعد 60 ميلًا من ميناء جدة السعودي"، مشيرةً إلى أنّ "الخزانين الرئيسيين لهذه السفينة تعرّضًا إلى أضرار جراء الحادث، ما أدّى إلى تسرّب النفط المخزن فيهما إلى البحر الأحمر".