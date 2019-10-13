شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب توافق على خصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الخطة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. ونصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019 على النحو تلآتى: "5"% من الأرصد التى تزيد على 5 ملايين ولاتجاوز 7,5مليون جنيه "10"% من الأرصدة التى تزيد على 7,5مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه Advertisements 15"% من الأرصدة التى تزيد على 15% مليون جنيه. ولا يسرى حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية ولاتسرى أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. كما لا تسرى على مشروعات الإسكان الاجتماعى وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وكذا صناديق التامين الخاص بهم. ونصت الماد الثانية من مشروع القانون يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30/6/2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة وفى حالة عدم الالتزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة النواب توافق على خصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.