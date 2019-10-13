شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان" توافق على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير الاثار، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، من حيث المبدأ. ويأتى مشروع القانون فى 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها. Advertisements كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "إعلام البرلمان" توافق على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة من حيث المبدأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.