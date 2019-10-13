سيارة “مجنونة” تقتحم مطعما في مراكش.. إصابة 6 أشخاص-التفاصيل

في حادثة مروعة، اقتحمت سيارة، في ساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مطعما للأكلات السريعة في شارع مولاي عبد الله في مراكش، ما خلف حالة من الهلع وسط الزبائن.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث خلف إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن خسائر مادية، وصفت بـ”الجسيمة”.

وأفادت المصادر ذاتها، أن السيارة المذكورة خلفت فوضى عارمة، إذ صعدت فوق الرصيف، وارتطمت بعمود للإنارة العمومية، وأسقطته أرضا، ثم اقتحمت المطعم، إضافة إلى تخريبها تجهيزات لأربعة محلات مجاورة.

وحلت السلطات إلى عين المكان، بعدما فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الحادث، خصوصا أن سائق السيارة فر هاربا إلى وجهة غير معلومة، فيما تم نقل ستة مصابين صوب مستعجلات مستشفى محمد السادس لتلقي العلاج.