قبل أيام من مواجهة الوداد في دوري الأبطال.. اتحاد العاصمة الجزائري مهدد بالإفلاس ولاعبوه يقاطعون التداريب والمباريات – اليوم 24 Loading ... Loading ... قبل أيام من مواجهة الوداد في دوري الأبطال.. اتحاد العاصمة الجزائري مهدد بالإفلاس ولاعبوه يقاطعون التداريب والمباريات – اليوم 24

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