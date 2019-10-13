شبيبة أخنوش تهاجم بقوة استوزار أمكراز: “ماكاين حتى معيار يخلينا نفهمو كيفاش ولا وزير وحنا ماقابلينش هادشي””

هاجمت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد، بشدة، استوزار الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز.

الهجوم الشديد جاء على لسان ياسمين لمغور، مسؤولة الشبيبة في جهة الرباط، والتي كانت تتحدث، خلال مؤتمر للشبيبة في فرانكفورت الألمانية، بحضور رئيس الحزب، عزيز أخنوش.

لمغور انتقدت بلهجة شديدة حمل أمكراز لوزارة الشغل والإدماج المهني في الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني، واعتبرت أنه لا يتوفر على الكفاءة اللازمة للاستوزار، وقالت إنه “إذا كان يقول إن له شهادات، فمعيار الكفاءة غير مرتبط بالشهادة، ولكن بالتجربة”.

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وأمام تصفيق الحضور، صعَّدت الشابة التجمعية من لهجة انتقادها لاستوزار أمكراز، حيث واصلت بالقول “ماكاين حتى معيار يخلينا نفهمو كيفاش ولا وزير، وحنا ماقابلينش هادشي”.

انتقادات شبيبة أخنوش لتشكيلة الحكومة الثانية للعثماني، وهي الانتقادات، التي همت وزراء العدالة والتنمية، لم تشمل أمكراز فقط، وإنما طالت كذلك نزهة الوافي، الوزيرة، التي انتقلت من قطاع التنمية المستدامة لقطاع المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة في وزارة الخارجية، حيث قالت الشابة التجمعية “حنا كنعرفو داكشي كيفاش كيتعجن”.

وهاجمت شبيبة حزب أخنوش، شبيبة العدالة والتنمية ونشطائها على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفة إياهم بأنهم “ناس كيعرفو ينشرو غير العدمية”.