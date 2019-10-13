راكيتيتش الأقرب لمغادرة برشلونة في “الميركاتو” القادم

بات الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم فريق برشلونة الإسباني، هو أقرب المرشحين لمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بسبب ضعف مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة، خلال المنافسات المحلية أو القارية.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، فإن خوض راكيتيتش لخمس مباريات فقط كأساسي سيجعله أول المغادرين للفريق، شهر يناير المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن النجم الكرواتي لديه عرضين قويين، الأول من يوفنتوس الإيطالي، والثاني من مواطنه أنتر ميلان.

وبالإضافة إلى راكي، فإن اللاعب الشاب كارليس آلينيا، الذي ينشط هو الآخر، في خط الوسط، مرشح بقوة لمغادرة “البلاوغرانا” الشهر المقبل، والوجهة قد تكون ريال بيتيس.