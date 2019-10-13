حفاظا على البيئة.. 7 مناطق بالدارالبيضاء بدون سيارات

تخليدا “لليوم العربي للبيئة”، شهدت شوارع كل من مدينتي الدارالبيضاء، والمحمدية، يوما بدون سيارات، بهدف التوعية بضرورة التحرك الجماعي ضد التلوث، وأضراره الصحية، والبيئية.

وعلى إثر ذلك، تم تحديد منطقة ممنوعة من السيارات بعدة أزقة في الدارالبيضاء، انطلاقا من الساعة 10 صباحا إلى حوالي الساعة 4 بعد الزوال، لضمان نجاح تظاهرة “يوم من دون سيارة”، ويقدر عدد المناطق المعزولة بـ7، من بينها منطقة شارع محمد الخامس، و”كازا المسافرين”، وشارع “باحماد”.

وفي هذا السياق، قال سعيد السبسي، رئيس شبكة دار للبيئية الدارالبيضاء، في حديثه مع “اليوم 24″، إن هذا اليوم يهدف إلى تحسيس السكان بأهمية البيئة، وضرورة الحفاظ عليها.

كما يشمل هذا اليوم في مدينة الدارالبيضاء، بحسب المتحدث ذاته، “أنشطة ذات طابع توعوي، ووقائي، ونشاط رياضي، يشكل فرصة لإثارة الانتباه إلى المشاكل، التي تتسبب فيها حركة سير السيارات”.

وتنظم هذه التظاهرة بمناسبة “اليوم العربي للبيئة”، وذلك بمبادرة من شبكات جمعيات الدارالبيضاء للبيئة، والتنمية المستدامة، وبشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وولاية جهات الدارالبيضاء – سطات، ومجلس جماعة الدارالبيضاء.