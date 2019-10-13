ريهانا: ترامب مضطرب عقليا.. وعنصري

وصفت الفنانة ريهانا الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بأنه “الشخص الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة”، وذلك بسبب “عنصريته”.

وهاجمت الفنانة الأمريكية، المنحدرة من باربادوس، الرئيس الأمريكي “ترامب”، في مقابلة حديثة مع مجلة “فووغ” العالمية، وذلك بسبب تعمده ربط حوادث إطلاق النار لدى الأشخاص، ذوي البشرة البيضاء باضطرابات عقلية، في حين يعتبر الأمر عملا إرهابيا إذا تبين أن وراءه أفراد من أقليات إثنية.

واعتبرت ريهانا أن “ترامب” يظهر عنصريته إلى أقصى الحدود، عندما يربط بين لون بشرة مرتكب العملية، وسببها.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح، في شهر غشت الماضي، أن “الأمراض العقلية” كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باسو (تكساس)، ودايتون (أوهايو) على يد بيض.

وقالت ريهانا في مقابلتها: “ضعوا عربيا يحمل السلاح عينه في مركز وولمارت عينه (في إل باسو حيث ارتكبت المجزرة في 3 غشت)، ولن يتكلّم “دونالد ترامب” بتاتا عن مشكلة صحة عقلية”.