الحوار الداخلي لـ”البجيدي”: الحزب امتص جزءا من تداعيات فترة “البلوكاج”

بعد أشهر من الندوات الإقليمية، والوطنية، في إطار الحوار الداخلي، الذي أطلقه حزب العدالة والتنمية، لتجاوز التصدع داخل الحزب، الذي خلفته نتائج المؤتمر الأخير، أصدر الحزب تقريره التركيبي حول مخرجات الحوار.

وقال الموقع الرسمي للحزب، إن التقرير التركيبي للندوات الوطنية والجهوية للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، أكد أن النتائج، التي أفضى إليها الحوار في مختلف محطاته الوطنية والجهوية، والإقليمية، كانت “مهمة وإيجابية”.

وحسب التقرير ذاته، فإن الحزب تمكن من صيانة وحدته الداخلية، و”امتصاص جزء من تداعيات ما سمي بـ”البلوكاج” وتشكيل حكومة ما بعد إعفاء الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران”.

Advertisements

وورد في التقرير ذاته أن الحزب تمكن من “الحد من محاولات عزله عن محيطه السياسي”، و”الحد من التحرش الخارجي بالتجربة المغربية المتميزة بمشاركة حزب ذي مرجعية إسلامية في تدبير الشأن العام في ظل سياق خارجي متسم بتراجع المد الديمقراطي”.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قدمت، في شهر مارس الماضي، الإفراج عن “الحوار الداخلي” للحزب، الذي كان قد وعد به سعد الدين العثاني فور انتخابه على رأس البجيدي منتصف شهر دجنبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الحوار الوطني كانت قد انبثقت عن المؤتمر الأخير للبجيدي على خلفية التصدعات، التي عرفتها صفوف الحزب، والنقاش، الذي صاحب مطلب “الولاية الثالثة” للأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بن كيران.